Calciomercato Inter, affondo della Fiorentina per il 'nuovo Ibrahimovic'

12/02/2017 13:41

CALCIOMERCATO INTER ARDAIZ FIORENTINA / La Fiorentina fa sul serio per Joaquin Ardaiz. Come riferisce 'Sport Mediaset', nelle scorse settimane il club viola ha fatto un tentativo per l'attaccante classe 1999 - che con una doppietta in finale ha regalato all'Uruguay il Sudamericano Under 20 - del Danubio. Al momento la 'Franja' non ha intenzione di cedere quello che in patria considerano il 'nuovo Ibrahimovic', anche se ha concesso al Porto un diritto di prelazione (frutto di un provino che i portoghesi fecero fare al ragazzo 4 anni fa).

Come vi abbiamo svelato, oltre alla Fiorentina su Ardaiz ci sono anche Inter e Chelsea.

D.G.