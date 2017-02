Southampton, Gabbiadini: "La Premier mi ha conquistato, sono un uomo felice!"

12/02/2017 12:57

SOUTHAMPTON GABBIADINI PREMIER / Tre gol in due partite: l'impatto di Manolo Gabbiadini con la Premier League è stato devastante. L'ex attaccante del Napoli è già diventato un beniamino dei tifosi del Southampton: "Sono contento soprattutto per la squadra - ha dichiarato dopo il largo successo col Sunderland, dove è stato nominato come 'Man of the match - I miei gol sono stati funzionali al nostro successo. L'Inghilterra mi ha conquistato dopo appena due giorni e la Premier mi piace. Ritmi alti. Intensità. Sono un uomo davvero felice".

D.G.