Crotone-Roma, Nainggolan in campo da capitano

CROTONE ROMA NAINGGOLAN / Dopo le tante polemiche seguite alle parole di Nainggolan sulla Juventus, pronunciate nel corso di un dialogo privato con dei tifosi, la Roma ha preso una decisione.

A Crotone il belga giocherà con la fascia da capitano sul braccio. Date le assenze di Totti e De Rossi (panchina per quest'ultimo), questa news non farebbe parlare poi tanto in altre giornate. Le polemiche però ne danno una valenza particolare. La Roma, come evidenziato anche da Massara, si schiera con Nainggolan.

