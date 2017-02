Crotone-Roma, le scelte di Spalletti: fuori De Rossi, dentro Salah

12/02/2017 11:12

CROTONE ROMA FORMAZIONE SPALLETTI / In attesa della Juventus, che stasera sfiderà il Cagliari, la Roma scende in campo a Crotone per cercare di riportarsi al secondo posto ed a -4 dalla vetta. Messo da parte il caos scatenato dal video che fatto il giro del web, Luciano Spalletti conferma titolare l'inamovibile Radja Nainggolan. Fuori, invece, Daniele De Rossi, che lascia il posto a Leandro Paredes. In attacco, invece, si rivede dal primo minuto Mohamed Salah dopo la Coppa d'Africa. In panchina, dunque, El Shaarawy.



CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi, Barberis, Crisetig, Stoian; Falcinelli, Trotta. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, Strootman, Paredes, Emerson; Nainggolan, Salah; Dzeko.

L.P.