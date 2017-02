Calciomercato Inter, contatti in corso per uno juventino

12/02/2017 10:54

CALCIOMERCATO INTER BENATIA / Complici i numerosi problemi fisici e l'esplosione di Daniele Rugani, la stagione di Mehdi Benatia è stata sin qui al di sotto delle aspettative e il riscatto dal Bayern Monaco sembra molto difficile. Secondo 'calciomercatoweb.it', però, il futuro del difensore marocchino potrebbe essere comunque in Italia. La dirigenza dell'Inter avrebbe già avviato i primi contatti con il club bavarese per manifestare il proprio interesse in caso di mancata permanenza alla Juventus.

D.T.