Lazio-Milan, Montella: "Deulofeu falso nove si può. E Keita..."

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

12/02/2017 10:30

LAZIO MILAN MONTELLA / Alla vigilia del posticipo della 24a giornata del campionato di Serie A che vedrà il Milan sfidare la Lazio all''Olimpico', il tecnico rossonero Vincenzo Montella interviene in conferenza stampa: "Keita? Non parlo mai dei giocatori degli altri, anche se non c'è il mercato ora. Keita ha potenzialità importanti e per fortuna della Lazio gioca con loro. Lapadula è un guerriero, sai che dà sempre il 100% quando gioca. Ora lo vedo un po' in calo fisicamente, forse avrebbe bisogno di giocare di più per rendere al meglio. So comunque di poter contare sempre su di lui".



FORMAZIONE - "La difesa è quella lì (Abate, Zapata, Gomez e Vangioni, ndr), mentre ho ancora un dubbio a centrocampo ed in attacco".



PALETTA - "Contro la Samp ha fornito la sua miglior prestazione stagionale, ma poi ha fatto l'errore sul rigore. Sta disputando una grande stagione".



BACCA - "È un giocatore importante, il mio compito è quello di farlo rendere al meglio. Se non ci riesce, la colpa è mia. Rispetto ad ora ha fatto meglio in passato. Se gioca domani? Non anticipo la formazione".



VANGIONI - "Ha dimostrato grande professionalità. È arrivato con un infortunio muscolare, poi è rientrato e ha impiegato un po' ad adattarsi al nostro calcio. Poi si è fatto male nuovamente e ha perso un altro mese. Sta dimostrando le sue qualità in un momento difficile.



Montella, poi, parla anche ai microfoni di 'Milan TV': "Il tridente con Deulofeu, Suso e Ocampos è una possibilità. Ci sto pensando, sto valutando diverse possibilità. Sono certo che chiunque giocherà fa bene. I Primavera? Porterò sicuramente Zucchetti e oggi valutiamo El Hilali. Dovrei portare loro due".