Arsenal, spunta Benitez per la panchina

ARSENAL BENITEZ / Dopo 21 anni sembra ormai giunta ai titoli di coda l'avventura di Arsene Wenger alla guida dell'Arsenal. Le strade del manager francese e dei 'Gunners', assicurano in Inghilterra, potrebbero separarsi al termine della stagione, tanto che la società si starebbe già muovendo alla ricerca del suo erede. Il nome nuovo che si starebbe scaldando in questi giorni, racconta il britannico 'Daily Mirror', sarebbe quello dell'ex Inter e Napoli Rafael Benitez, ora al Newcastle. Lo spagnolo sarebbe ovviamente allettato dall'idea di guidare l'Arsenal e starebbe già valutando l'ipotesi di portare nel suo staff anche Thierry Henry.



In corsa per la panchina dei londinesi, però, non c'è solo Benitez. In corsa infatti restano anche Marcel Tuchel del Borussia Dortmund, Luis Enrique e come outsider anche Jardim del Monaco.



