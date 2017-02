Nizza, stilettata a Balotelli: "Borbotta sempre"

12/02/2017 10:19

NIZZA BALOTELLI CRITICATO / Reduce dagli appena 8 minuti disputati contro il Saint-Etienne, Mario Balotelli è stato criticato in maniera netta da un suo compagno di squadra. In alcue dichiarazioni riportate da 'Sports.fr', il trequartista Valentin Eysseric, ha 'rimproverato' l'ex attaccante del Milan: "A volte dovrebbe pensare più al collettivo e lavorare un po' di più per noi. Quando sbaglia qualcosa, abbassa la testa e borbotta. A volte è difficile parlargli, si chiude in se stesso quando non è tutto perfetto. E' un peccato che sia così".

D.T.