Inter, Corsi all'attacco: "La squalifica di Icardi? Gli è andata bene"

12/02/2017 09:43

INTER CORSI ICARDI / Nessuno sconto per Mauro Icardi, un turno in meno per Ivan Perisic. È stato parzialmente accolto il ricorso dell'Inter che dovrà fare a meno dell'esterno offensivo croato per un turno e del suo capitano per due giornate. Sanzione fortemente contestata da parte dell'ambiente interista, mentre altri la ritengono addirittura troppo leggera. Come il presidente dell'Empoli avversario oggi in campionato, Fabrizio Corsi, che a 'La Gazzetta Sportiva' racconta: "Ha preso due turni di squalifica, lo hanno anche trattato parecchio bene. Un capitano che tira una pallonata all'arbitro e poi lo tratta a male parole... Comunque l'Inter è fortissima anche senza Icardi".



L.P.