Calciomercato Milan, 53 milioni per scippare Inter e Juve

12/02/2017 09:32

CALCIOMERCATO MILAN SANCHEZ / Decisivo anche ieri con la doppietta che ha steso l'Hull City, Alexis Sanchez continua ad essere tema di dibattito in casa Arsenal, visto lo stallo perdurante sul fronte rinnovo. L'attaccante cileno ha il contratto in scadenza a giugno 2018 e, in caso di mancato prolungamento, i 'Gunners' potrebbero essere costretti a cederlo in estate per non perderlo a parametro zero l'anno successivo. L'ex Udinese è un obiettivo sensibile del calciomercato, con Inter, Juventus, Atletico Madrid e Psg che monitorano la situazione da tempi non sospetti. Per apporre la propria firma in calce ad un nuovo vincolo, il 28enne ha chiesto circa 15 milioni di euro a stagione, visto che dalla Cine gli avevano offerto quasi il doppio di questa cifra.

Milan Sanchez, offerta mostruosa dei rossoneri

Secondo quanto riporta il 'Sunday Express', un'altra compagine italiana sarebbe pronta ad irrompere sulla scena. Il Milan, infatti, avrebbe già informato l'entourage del calciatore di essere pronto ad offrire un triennale a cifre molto vicine alle richieste del cileno. Secondo il media britannico, la dirigenza rossonera sarebbe pronta a presentare un'offerta da circa 52,7 milioni di euro alla compagine londinese per battere l'agguerrita concorrenza. Il reperimento di un attaccante di livello internazionale rappresenta sicuramente una priorità del calciomercato Milan, come testimoniano anche i recenti accostamenti ad Aubameyang.

D.T.