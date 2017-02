Real Madrid, Morata: "Voglio giocare di più. Alla Juve frenato dalla recompra". E sul Napoli...

12/02/2017 08:55

REAL MADRID MORATA JUVENTUS NAPOLI / Questo Napoli fa paura, anche ad una corazzata col Real Madrid. Parola di Alvaro Morata, che in Italia ha imparato a conoscere gli azzurri e Maurizio Sarri, ed ora se li ritroverà di fronte agli ottavi di Champions League, dove può succedere davvero di tutto. "Giocano molto bene palla al piede e i loro capovolgimenti di fronte sono molto pericolosi - racconta l'ex Juventus al 'Corriere dello Sport' - E' una grande squadra, quest'anno non sembrano in lotta per il campionato e questo potrebbe dare loro ancora pù forza in Europa. Ci possono battere, ma anche noi possiamo batterli: è la magia della Champions. Lotteranno fino all'ultimo per vincere. Io ammetto che sarei ancora più felice di battere il Napoli per il mio passato juventino. Finale con la Juve? Se pensiamo già a un'ipotetica finale, il Napoli ci manderà a casa".

Morata, poi, torna sul suo periodo bianconero e lancia qualche segnale sul futuro: "Sì, le due stagioni a Torino mi hanno reso più forte. Ho sofferto di più per il fatto di non essere al 100% di proprietà della squadra, ero condizionato dall'opzione di 'recompra' e questo mi ha un po' limitato.Fossi stato al 100% della Juventus forse le cose sarebbero andate diversamente. Voci sul ritorno? Io qui sono felice e voglio sfondare nel Real, ma è anche vero che vorrei giocare di più. Adesso dobbiamo provare a vincere Liga e Champions, poi vedremo se l'allenatore punta su di me o no. La Juventus? Ero disposto a rimanere per molti anni, lo sapevano, l'unico problema era la chiamata del Real che era il mio sogno fin da piccolo. Senza 'recompra' avrebbero dovuto cacciarmi per farmi andare via da Torino. Le parole di Maradona? Ha ragione, dovrei giocare di più perché i giovani hanno bisogno di giocare".

L.P.