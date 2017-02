Calciomercato Juventus, da De Sciglio a Sanchez: i super colpi per Allegri

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

12/02/2017 08:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO SANCHEZ / Oggi, nella 'sua' Cagliari, Massimiliano Allegri taglierà il traguardo delle 100 panchine in Serie A con la Juventus. E mentre impazzano le voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano da Torino già a fine stagione nonostante un contratto fino al 2018, il tecnico bianconero assicura: "Spero ce ne siano altre cento o quattrocento perché qui sto bene. Si è parlato tanto, ma sono tutte illazioni". E allora, salvo colpi di scena, avanti con Allegri. Ed in quest'ottica, il calciomercato Juventus si muove già per programmare la Juve 2017/2018 su misura per il tecnico toscano.

Calciomercato Juventus, De Sciglio e la doppia sfida con l'Inter per Verratti e Sanchez

In un continuo processo di miglioramento e rafforzamento della squadra che vuole avvicinarsi sempre più ai vertici del calcio mondiale per poi restarci stabilmente, la dirigenza juventina lavora ad una lunga serie di colpi di livello internazionale per innalzare ulteriormente il livello della rosa. Il primo passo sarà obbligatoriamente il rinnovo di Paulo Dybala, poi, in estate, assalto ai big. Con particolare attenzione all'Inter, che come ricorda il 'Corriere dello Sport' darà battaglia per Marco Verratti e Alexis Sanchez, primi nomi cerchiati in rosso anche nella lista della spesa juventina. A centrocampo, dove arriverà anche Rodrigo Bentancur, non va dimenticato neppure il nome di Corentin Tolisso, per il quale dopo il muro eretto dal Lione a gennaio la Juventus farà un nuovo tentativo ancor più convinto e convincente. In difesa l'idea Kolasinac a parametro zero resta valida, ma la concorrenza dell'Arsenal è forte. Così, attenzione al milanista Mattia De Sciglio, che non è un mistero che piaccia molto proprio ad Allegri. Infine, non sarebbe da scartare la possibilità di andare a discutere con l'Atalanta l'arrivo anticipato a Torino di Mattia Caldara, acquistato a gennaio e lasciato in prestito fino al 2018 ai bergamaschi. Con alcune contropartite tecniche o un indennizo economico se ne può parlare.