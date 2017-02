Calciomercato Milan, l'ombra di Conte sull'obiettivo rossonero

12/02/2017 00:33

CALCIOMERCATO MILAN/ Uno degli obiettivi principali del Milan per la prossima stagione, è sicuramente Keita della Lazio: l'attaccante spagnolo naturalizzato senegalese, ha il contratto in scadenza con i biancocelesti nel giugno del 2018 e potrebbe essere strappato a Lotito a cifre ragionevoli. La coppia Mirabelli-Fassone, che condurrà il mercato estivo dei rossoneri, lo ha già messo in cima alla lista della spesa, ma oltre alla concorrenze dell'Inter e dell'Arsenal, dovranno fare i conti anche con il Chelsea. Come riferito da 'Sport Bild', infatti, anche Antonio Conte ha messo nel mirino il numero 14 della Lazio.

S.F.