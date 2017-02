Fiorentina-Udinese, Samir rivela: "Thiago Silva dolo. Torna in Italia? Penso di sì"

12/02/2017 00:21

FIORENTINA UDINESE/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo Fiorentina-Udinese, il difensore brasiliano dei friulani Samir ha parlato così di Thiago Silva e del suo possibile ritorno in Italia: "Chi era il mio idolo da bambino? Avevo il poster di Thiago Silva in camera e ora quando lo incontro in Brasile parliamo sempre, lui mi dice quello che devo fare e che ho un grande futuro davanti. Se torna in Italia? Non lo so, penso di sì ma non lo so".

S.F.