Ligue 1, 25a giornata: il Monaco risponde al PSG, poker del Tolosa

12/02/2017 00:09

LIGUE 1/ Il Monaco si riprende la testa della classifica in Francia, superando 5-0 il Metz. Protagonisti della serata Mbappe e Falcao, autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta. Di seguito, le gare del 25/o turno della Ligue 1 andate in scena questa sera.

DIJON-CAEN 2-0

40' Abeid, 88' Diony

LILLE-ANGERS 1-2

20' Capelle, 27' Bissouma, 60' Thomas

MONACO-METZ 5-0

8' Mbappe, 11' Falcao, 21' Mbappe, 49' Mbappe, 56' Falcao

NANCY-MONTPELLIER 0-3

10' Mbenza, 18' Mounie, 60' Mbenza

TOLOSA-BASTIA 4-1

38' Delort, 44' Braithwaite, 54' Oniangue, 76' Braithwaite, 88' Diop

CLASSIFICA: Monaco 58; Paris Saint-Germain 55; Nizza* 52; Lione* 40; Saint-Etienne*, Bordeaux, Olympique Marsiglia* 36; Guingamp 34; Tolosa 33; Rennes* 32; Montpellier 29; Nancy*, Metz*, Dijon, Angers 27; Lille, Nantes** 26; Caen* 25; Bastia, Lorient* 22.

Due punti di penalizzazione per il Metz.

*una partita in meno.

**due partite in meno.

S.F.