Calciomercato Fiorentina, Cognigni: "Sousa? Il futuro dipende dai risultati"

11/02/2017 23:55

CALCIOMERCATO FIORENTINA / Mario Cognigni, presidente della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria dei viola contro l'Udinese. Tra i temi affrontati anche quelli riguardanti il futuro di Kalinic e Sousa: "Su Kalinic il discorso è molto semplice: quando abbiamo stabilito la cifra non abbiamo messo il cartellino sulle spalle del giocatore. Non abbiamo mai avuto intenzione di cederlo - dice ai giornalisti presenti allo stadio - Gonzalo Rodriguez? C'è il direttore Corvino che si occupa di questo. Sousa? Sento che lui ripete che il suo futuro si stabilirà sui risultati del momento: non c'è niente di più vero. Andiamo avanti in assoluta armonia. Nuovo stadio? Presenteremo il progetto per il nuovo stadio il 10 marzo. Lo avevamo già concordato col sindaco e oggi abbiamo deciso la data".

M.D.A.