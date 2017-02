11/02/2017 23:39

SANREMO 2017/ Gli occhi di tutta Italia puntati sul Teatro 'Ariston' di Sanremo per la finalissima del Festival della Canzone italiana. C'è grande attesa per l'annuncio del vincitore: Fiorella Mannoia gode dei favori del pronostico, ma occhio a qualche sorpresa come Eloise, Paola Turci o Francesco Gabbani, artisti molto celebrati durante tutta la settimana del Festival.

