Fiorentina-Udinese, Tatarusanu a Babacar: "Siamo felici, deve prendere fiducia"

11/02/2017 23:37

FIORENTINA UDINESE/ Tatarusanu ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' la vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro l'Udinese: "E' stato importante vincere in casa dopo una sconfitta pesante ma meritata con la Roma, dovevamo vincere e l'abbiamo fatto. La parata su Thereau? L'importante era non prendere gol, forse sono stato più bravo io a parare che lui a sbagliare. Se possiamo vincere l'Europa League? Difficile, ci sono squadre forti, cerchiamo di passare ogni turno. Esultanza collettiva al gol di Babacar? Per un attaccante è sempre importante fare gol, deve prendere fiducia e siamo contenti sia tornato a segnare"

S.F.