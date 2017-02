Fiorentina-Udinese, Delneri avvisa: "Nessuno ti regala niente"

11/02/2017 23:26

FIORENTINA UDINESE/ Il tecnico dell'Udinese Luigi Delneri, ha analizzato così il ko rimediato dai friulani in casa della Fiorentina: "E' difficile analizzare il 3-0, ci è mancato qualcosa, non siamo ancora capaci di sfruttare le nostre qualità, abbiamo avuto diverse occasioni per far male mancando sempre l'ultimo passaggio - ha spiegato Delneri a 'Sky Sport' - La mia squadra non va mai in campo contenta di quello che ha già ottenuto, vogliono sempre fare meglio. La sconfitta di Roma ha condizionato la Fiorentina, noi abbiamo perso anche per episodi come un'autorete e un calcio di rigore. Il nostro obiettivo è salvarci, se riuscissimo a finire nella parte sinistra della classifica sarebbe già un grande traguardo. Le partite come quella di stasera devono insegnarti che nessuno ti regala niente".

S.F.