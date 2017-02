Fiorentina-Udinese, Sousa: "Godiamoci Kalinic. Futuro? Valuterò le offerte"

11/02/2017 23:05

FIORENTINA UDINESE / Paulo Sousa soddisfatto per la netta vittoria della sua Fiorentina contro l'Udinese. Il tecnico ha parlato poco dopo il fischio finale: "Questo è un gruppo straordinario che ha sempre voglia di onorare la maglia. Con la Roma dopo il 2 a 0 la squadra ha leggermente mollato. Questo ci può stare in una partita - le sue parole a 'Premium Sport' - La costanza di rendimento ha a che vedere con la qualità e la quantità. Stiamo cercando di migliorare, abbiamo già fatto un passo grande ma dobbiamo continuare. Dal primo giorno ho chiesto di avere giocatori in una squadra ambiziosa. Non è facile giocare contro l'Udiense, è una squadra fisica. C'era bisogno di questa serietà e maturità di gestire fino alla fine la partita. La bella Fiorentina è quella che vince, ma ci sono anche avversari forti davanti. Io mi aspetto sempre il meglio dai miei ragazzi".

KALINIC - "Lui non mi deve assolutamente nulla. E' difficile trovare in questo mondo un ragazzo con le sue qualità umane. E' un giocatore che ha avuto l'opportunità di giocare in un campionato importante e lo sta facendo bene cercando di crescere gara dopo gara. Ce lo dobbiamo godere al massimo".

FUTURO - "Dipende sempre dal presente, così ho fatto durante tutta la mia carriera. Ho una passione tremenda per il calcio, voglio farlo al meglio possibile. Con le vittorie sicuramente il mercato si apre e arriveranno opportunità da valutare. Poi decideremo".

SAPONARA - "E' un ragazzo che si sta allenando dapoco, viene da una lesione. Gli manca un qualcosa dal punto di vista fisico per essere al meglio. Sicuramente ci aiuterà".

M.D.A.