Calciomercato Fiorentina, Babacar: "Questa è una seconda famiglia"

11/02/2017 23:15

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Mandato in campo da titolare per la seconda volta consecutiva, Khouma Babacar ha ripagato la fiducia di Paulo Sousa segnando il secondo dei tre gol rifilati dalla Fiorentina all'Udinese. Una gioia condivisa da tutto il 'Franchi' che è esploso alla rete dell'attaccante senegalese. Un ritorno sul tabellino dei marcatori che offre a Babacar anche lo spunto per parlare del suo futuro, ancora a tinte viola: "Il mio futuro? Sono qui da dieci anni, chi pensa che io non sia legato a questa maglia, si sbaglia - ha dichiarato Babacar a 'Sky Sport' - questa per me è una seconda famiglia, io voglio solo scendere in campo per aiutare i compagni a vincere".

S.F.