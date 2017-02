Fiorentina-Udinese, Babacar: "Dobbiamo continuare così"

11/02/2017 22:48

FIORENTINA UDINESE / Khouma Babacar felice per la netta vittoria della Fiorentina contro l'Udinese. L'attaccante ha parlato poco dopo il triplice fischio: "Sto lavorando insieme alla squadra ogni giorno, mi stanno aiutando tutti. Devo cercare di stare tranquillo e lavorare con la squadra per vincere altre partite - dice a 'Premium Sport' - Dobbiamo essere concentrati per le prossime gare. Il risultato con la Roma non ci ha aiutato. Oggi in campo abbiamo dato tutto, dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Cosa serve per migliorare? Tutto: cattiveria, corsa. Devo aiutare la squadra".

M.D.A.