Liga, Osasuna-Real Madrid 1-3: Zidane avvisa il Napoli

11/02/2017 22:31

OSASUNA REAL MADRID / Vittoria importante del Real Madrid nella 22a giornata di Liga spagnola contro l'Osasuna. I 'Blancos' sono usciti vincitori al termine di una partita complicata contro l'ultima in classifica, che fino alla fine ha provato a raggiungere il pareggio. Dopo la rete di Cristaino Ronaldo al 24', i padroni di casa non si sono scomposti riuscendo a trovare il pareggio con Sergio Leon al 33'. Nella ripresa, dopo un buon inizio dell'Osasuna, è venuta fuori la forza dei 'Blancos', che sono andati di nuovo in vantaggio con le reti di Isco al 62' e Lucas Vazquez al 93'. Questi tre punti servono al Real per riportarsi in testa alla classifica e preparare con più serenità il match di Champions League contro il Napoli.

Osasuna-Real Madrid 1-3: 24' Ronaldo (R); 33' Leon (O); 62' Isco (R); 93' Lucas (R)

CLASSIFICA: Real Madrid 49, Barcellona 48, Siviglia 43, Real Sociedad 41, Atletico Madrid 39, Villarreal 35, Athletic Bilbao 35, Eibar 32, Espanyol 32, Celta Vigo 30, Las Palmas 28, Alaves 27, Betis 24, Malaga 22, Valencia 20, Deportivo la Coruna 19, Leganes 18, Sporting Gijon 13, Granada 13, Osasuna 10.

M.D.A.