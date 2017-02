Verona, trauma facciale per Romulo: il comunicato UFFICIALE

11/02/2017 22:24

VERONA ROMULO / Verona alle prese con l'infortunio di Romulo, che è uscito nel primo tempo della gara persa contro l'Avellino. Il club ha emanato un comunicato ufficiale per spiegare le condizioni dell'ex Juventus: "Romulo, in seguito al trauma facciale riportato durante Avellino-Hellas Verona, è stato trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale di Avellino per approfondire gli accertamenti diagnostici volti ad escludere qualsiasi complicanza. Gli accertamenti strumentali e le consulenze specialistiche del caso, hanno escluso al momento significativi danni. Pertanto il calciatore verrà dimesso in serata e il quadro diagnostico sarà valutato quotidianamente dallo staff medico".

M.D.A.