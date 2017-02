11/02/2017 22:35

NEWS BARCELLONA/ Nonostante il 6-0 inflitto all'Alaves, in casa Barcellona regna apprensione per il grave infortunio di Aleix Vidal: "La partita è andata molto bene, ma siamo tristi per Aleix - ha dichiarato al termine della gara Ivan Rakitic - l'infortunio sembra grave, speriamo non lo sia ma vederlo ci ha spaventato".

S.F.