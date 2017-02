11/02/2017 22:06

LIVERPOOL TOTTENHAM/ Klopp ha commentato così il ritorno al successo del Liverpool sul Tottenham: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, reagendo in maniera perfetta - ha spiegato in conferenza il manager dei 'Reds' - è stata una prestazione eccezionale, con prove di individuali di livello come quelle di Firmino, Henderson e Wijnaldum".

S.F.