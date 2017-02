Napoli, Maradona jr conferma: "Io e mio padre a Madrid"

11/02/2017 21:55

NAPOLI REAL MADRID MARADONA / Si avvicina l'attesa partita tra Napoli e Real Madrid per l'andata degli ottavi di Champions League. Diego Armando Maradona jr ha parlato della presenza sua e di suo padre allo stadio: "Mio padre a Madrid? Si, sarò lì con lui da lunedì fino al giorno dopo la gara - dice a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Il Napoli ieri ha dato una dimostrazione di maturità incredibile, ma al 'Bernabeu' sarà un’altra partita. Bisogna mettere i piedi per terra, il mister ha parlato di rispetto e ha ragione. Se i partenopei non mancheranno di coraggio ce la si potrà giocare, ma non dimentichiamo che di fronte c’è il Real".

M.D.A.