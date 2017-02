Crotone-Roma, tifoso giallorosso allo 'Scida' grazie ai calabresi

11/02/2017 21:14

CROTONE ROMA NILO / Bel gesto alla vigilia di Crotone-Roma, match valevole per la 24a giornata di Serie A. Nilo, sostenitore calabrese della Roma, ieri è stato intercettato da 'Kroton Vlog' per un commento sulla sfida di domani: "Romanista si nasce, non si diventa. Dispiace che per questioni economiche non potrò essere allo stadio. Resterò a casa a soffrire e sentire la partita alla radio. Forza Crotone e forza Roma". Queste le parole dell'uomo, che hanno scatenato l'amarezza del web in un video che in poche ore ha fatto il giro dei social.

Così, all'indomani, è arrivata la bella notizia per Nilo: i tifosi rossoblu hanno fatto una colletta per acquistare un biglietto per lui, che domenica potrà sedere comodamente sugli spalti dello 'Scida'. Sostenitore giallorosso, Nilo è molto affezionato anche alla squadra calabrese.

M.D.A.