11/02/2017 21:28

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED/ Intervenuto ai microfoni di 'Cadena Ser', Juan Mata ha parlato così del suo futuro: "Sono in Inghilterra da tanti anni e qui mi sento felice, ma non so cosa potrà accadere in futuro - ha dichiarato il centrocampista del Manchester United - amo la Spagna e non nascondo che un giorno mi piacerebbe poter tornare a casa".

S.F.