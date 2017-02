Napoli, Miguel Reina: "Gli azzurri possono farcela col Real. Conoscendo Pepe..."

11/02/2017 20:50

NAPOLI REAL MADRID REINA / Archiviata la vittoria sul Genoa, il Napoli si è già proiettato allo storico match per gli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Miguel Reina, padre del portiere azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di mercoledì prossimo: "Non vedo l’ora che ci sia questa partita, è una grande occasione per tutta la città, speriamo vinca il Napoli - dice a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Non so se Pepe ha parlato con gli spagnoli del Real Madrid, conoscendolo se lo ha fatto ha cercato di riscaldare un po’ l’atmosfera. Ho visto il Napoli nelle ultime partite e secondo me possono fare il risultato, sarò allo stadio. La vittoria contro il Real sarebbe la certificazione del gioco di Sarri e del grande lavoro: non è un’impresa, il Napoli può farcela. Spero che sia l’anno buono per vincere la Champions".

M.D.A.