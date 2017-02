Calciomercato Porto, riscattato Oliver Torres dall'Atletico Madrid

11/02/2017 21:07

CALCIOMERCATO PORTO/ A meno di due settimane dall sfida di Champions League contro la Juventus, il Porto completa un'operazione di mercato che fa felici tutti i tifosi dei 'Dragoes'. Come riporta 'Il Corriere dello Sport', il club lusitano ha annunciato di aver riscattato definitivamente il cartellino di Oliver Torres, trequartista spagnolo arrivato in prestito dall'Atletico Madrid. Il talento dell'Under 21 iberica è adesso a tutti gli effetti un giocatore del Porto che riconosce 20 milioni di euro all'Atletico Madrid per il suo cartellino.

S.F.