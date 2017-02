12/02/2017 03:13

ATLETICO THOMAS - Futuro in Premier League per Thomas Partey? Stando al quotidiano 'AS', West Ham e Middlesbrough potrebbero darsi battaglia la prossima estate per il 23enne centrocampista in forza all'Atletico Madrid e poco utilizzato in questa stagione da Simeone. Thomas è sotto contratto fino al 2020 con la società vice-campione d'Europa.



G.M.