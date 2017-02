Frosinone-Carpi, gialloblu primi: Bardi e Terranova predicano calma

12/02/2017 01:08

FROSINONE CARPI/ Battendo il Carpi 1-0 con un gol di Terranova e grazie al ko rimediato dal Verona ad Avellino, il Frosinone ha scavalcato proprio l'Hellas, portandosi al primo posto in classifica. Un primato importante per lo spogliatoio gialloblu che preferisce però restare con i piedi per terra. "E'stata una partita perfetta, essere primi in classifica è una bella sensazione, ma bisogna fare attenzione perché quello di Serie B è un campionanto pieno di insidie - ha dichiarato il portiere Bardi in zona mista - Carpi ormai estromesso dalla lotta per la promozione? No, una squadra come la loro può ancora lottare".

Bardi predica calma e attenzione, così come Terranova, autore del gol che ha regalato tre punti a mister Marino: "Dedico questa rete a mio padre che è venuto a mancare tre anni fa - ha dichiarato l'ex Sassuolo ai cronisti presenti in zona mista tra i quali l'inviato di Calciomercato.it - l'inchino dopo il gol? E' arrivato spontaneo. La classifica? Non dobbiamo guardarla, la Serie B è un campionato insidioso".

