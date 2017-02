Calciomercato Fiorentina, Freitas: "Chiariremo la situazione di Sousa e Rodriguez"

11/02/2017 20:28

CALCIOMERCATO FIORENTINA / Tante questioni da risolvere nel futuro del calciomercato Fiorentina. Carlos Freitas, direttore sportivo dei 'Viola', ha fatto il punto della situazione: "Roma? Ogni partia rappresenta molto per la città e la maglia: è normale che ci sia stata una grossa delusione per tutti - dice a 'Premium Sport' - Gonzalo Rodriguez? E' un giocatore che fa parte della rosa, c'è stata un'offerta non accettata. Abbiamo un rapporto quotidiano e ci sarà tempo per chiarire la situazione. Sousa andrà via? E' un'interpretazione vostra. E' anche pubblico che l'allenatore abbia un contratto fino al termine della stagione. Però c'è una clausola a favore della Fiorentina che Corvino ha già detto che dovrà essere condivisa con il mister. Nei tempi e nei modi giusti sarà chiarita la situazione".

M.D.A.