Fiorentina-Udinese, Hallfredsson: "Servirà più grinta"

11/02/2017 20:22

FIORENTINA UDINESE / Emil Hallfredsson ha analizzato il momento dell'Udinese a pochi minuti dalla gara contro la Fiorentina, valevole per l'anticipo della 24a giornata di Serie A: "Il nostro piano è fare la nostra gara contro un avversario che ha tanta qualità: dobbiamo mettere più grinta di loro se vogliamo portare punti a casa stasera - dice a 'Premium Sport' - Appagamento? Secondo me no, abbiamo il nostro obiettivo che non diciamo pubblicamente".

M.D.A.