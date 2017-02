Fiorentina-Udinese, Bernardeschi carico: "Dimostreremo a tutti chi siamo"

11/02/2017 20:14

FIORENTINA UDINESE / Federico Bernardeschi ha fatto il punto sul momento della sua Fiorentina a pochi minuti dalla gara contro l'Udinese: "Siamo andati a Roma e abbiamo incontrato una squadra che in questo momento è più forte di noi e lo ha dimostrato - dice a 'Premium Sport' - La Fiorentina ha dimostrato di poter raggiungere i suoi obiettivi e noi lotteremo per farlo. Stiamo arrivando da una settimana difficile dove nessuno ci ha dato conforto ma hanno preferito criticarci. Noi vogliamo dimostrare a tutti chi siamo e cosa dobbiamo essere. Il calcio è bello anche perché ti dà l'opportunità per rifarti. Mancanza del gol? Ho sempre avuto critiche, ma anche tante persone che credono in me: mi aggrappo a quelle cercando di lavorare sempre al meglio per raggiungere i miei obiettivi".

Ai microfoni di 'Sky', Bernardeschi ha aggiunto: "Voci di mercato su di me, Kalinic e Borja Valero? Siamo ragazzi e uomini che pensano al presente e lavorano ogni giorno per raggiungere gli obiettivi prefissati della squadra. Lavoriamo per non farci distrarre da queste cose perché credo che un professionista si comporti così".

