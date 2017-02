Sassuolo-Chievo, convocati Di Francesco: assenza pesante

11/02/2017 20:07

SASSUOLO CHIEVO - Eusebio Di Francesco non recupera Defrel e Lirola per la sfida casalinga contro il Chievo. Sono 23 i convocati dell'allenatore del Sassuolo per la sfida di domani al 'Mapei Stadium':



portieri: Pomini, Consigli, Pegolo;



difensori: Antei, Peluso, Acerbi, Gazzola, Cannavaro, Dell'Orco, Letschert, Adjapong;



centrocampisti: Pellegrini, Missiroli, Sensi, Aquilani, Mazzitelli, Duncan;



attaccanti: Iemmello, Matri, Politano, Berardi, Ricci, Ragusa.



G.M.