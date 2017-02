Inter-Empoli, Martusciello loda Pioli: "E' stato bravo, squadra cresciuta"

11/02/2017 20:08

INTER EMPOLI / Giovanni Martusciello ha fatto il punto sul suo Empoli alla vigilia del match contro l'Inter. Il tecnico è intervenuto oggi in conferenza stampa: "Giochiamo contro l'Inter e inevitabilmente i pericoli ci sono al di là delle assenze. Pioli è stato bravo a indirizzare tutte le componenti nella stessa direzione. Dal suo arrivo la squadra è più composta, è cresciuta tanto e gioca un bel calcio. Ci troveremo di fronte una squadra costruita per andare in Champions League. E anche se cambiano le pedine e gli interpreti la forza della squadra rimane. Domani la differenza la farà la concentrazione. In settimana abbiamo preparato la partita cercando di risaltare i pochi difetti che loro hanno e provando a limitare i nostri. Febbraio è un mese importante come gli altri: avremo scontri sulla carta proibitivi, ma in Serie A partite facili non esistono per nessuno".

M.D.A.