Cagliari-Juventus, Dani Alves verso la panchina: il suo stato d'anima su 'Instagram'

11/02/2017 20:03

CAGLIARI JUVENTUS/ Nonostante abbia trovato il gol nella gara d'andata, difficilmente Dani Alves partirà da titolare nel match di campionato che vedrà la Juventus impegnata a Cagliari. Al 'Sant'Elia', il tecnico Allegri dovrebbbe affidarsi nuovamente a Lichtsteiner, fresco di rinnovo di contratto. Una panchina che comunque, non interferisce sullo stado d'animo di Dani Alves. Il brasiliano ex Barcellona, su 'Instagram', ha pubblicato un video nel quale dice ai suoi 'follower': "Molta gente gente crede che io sia famoso, ma in realtà sono una persona normale come tutti voi". Il tutto sfoderando il suo proverbiale sorriso che la dice lunga sul suo umore: la panchina, al momento, non sembra essere un problema.

S.F.