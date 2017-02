Sampdoria-Bologna, Giampaolo avverte: "Rischiamo brutte figure"

11/02/2017 19:57

SAMPDORIA BOLOGNA GIAMPAOLO - La Sampdoria ospita il Bologna dopo le impresa contro Roma e Milan. Marco Giampaolo tiene alta la concentrazione per la gara di domani pomeriggio: "Non sarà una partita semplice. Il Bologna ha subìto uno stop pesante con il Napoli, ma con certi avversari se ti gira male cinque o sei gol li puoi subire sempre. Contro il Milan ha perso nei minuti finali una partita che avrebbe potuto addirittura vincere: mi aspetto una squadra che metterà ancora più attenzione contro di noi - ha detto l'allenatore doriano in conferenza stampa - La gara con il Bologna arriva dopo due vittorie contro due grandi squadre. Se i due successi con Roma e Milan ci hanno trasmesso appagamento e superficialità nel fare le cose, rischiamo di fare una brutta figura. Se ci è venuta la puzza sotto il naso rischiamo di perderla questa partita; al contrario se affronteremo la gara con lo stesso piglio che avranno i nostri avversari, potremo anche fare bene e vincerla".

G.M.