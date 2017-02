Inter-Empoli, convocati Pioli: Banega ko, c'è una novità

11/02/2017 19:35

INTER EMPOLI CONVOCATI - Non c'è Banega, fermato da un infortunio al ginocchio, nella lista dei convocati del tecnico dell'Inter Stefano Pioli per la sfida casalinga contro l'Empoli. Prima convocazione per il nuovo acquisto Sainsbury. L'elenco completo:

portieri: Handanovic, Carrizo, Berni;

difensori: Andreolli, Ansaldi, Medel, Sainsbury, Santon, Murillo, Miranda, D'Ambrosio, Nagatomo;

centrocampisti: Gagliardini, Joao Mario, Kondogbia;

attaccanti: Palacio, Biabiany, Eder, Candreva, Barbosa, Pinamonti.

G.M.