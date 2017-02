11/02/2017 19:30

NEW YORK CITY FC MAXI MORALEZ / Stando a quanto riporta 'mediotiempo.com', un'altra vecchia conoscenza della Serie A è pronta vestire la maglia dei New York City FC di Andrea Pirlo. Maxi Moralez, in passato all'Atalanta, infatti potrebbe lasciare il Leon per trasferirsi nella Mls.

O.P.