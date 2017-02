Avellino-Verona, nota UFFICIALE dei campani: "Aggressione vile, lontana da nostri valori"

11/02/2017 19:13

AVELLINO VERONA AGGRESSIONE / Nel pomeriggio prima della partita tra Avellino e Verona un gruppo di persone ha aggredito l'auto nella quale il Presidente dei veneti, Maurizio Setti ed i dirigenti Barresi e Toni stavano viaggiando verso lo stadio. Dopo il comunicato del club veronese è arrivato anche quello dei vertici della società campana: "Avellino condanna fermamente l'aggressione perpetrata ai danni dei dirigenti dell'Hellas Verona prima della gara, nel tragitto che conduce allo stadio Partenio-Lombardi. Un gesto vile, da parte di ignoti, che rovina una giornata di sport e che deve far riflettere tutti. Il presidente Walter Taccone, il presidente onorario Michele Gubitosa, i dirigenti biancoverdi, amareggiati e sorpresi dall'accaduto, hanno subito mostrato concreta e sincera solidarietà nei confronti dei dirigenti scaligeri, sin dal loro arrivo allo stadio. Questa società, nel rimarcare in modo netto la propria condanna in merito a quanto accaduto, prende altresì le distanze dal violento episodio che mina la filosofia di assoluta sportività del club e che non rappresenta minimamente lo spirito e l'identità degli sportivi irpini. Un'aggressione da parte di violenti che nulla hanno a che fare con la sana tifoseria biancoverde, che si è sempre distinta per un comportamento civile e corretto, esprimendo valori di fedeltà, sportività e lealtà che non possono essere intaccati da questi atti di teppismo".

O.P.