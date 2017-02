Cagliari-Juventus, convocati Rastelli: la decisione su Borriello

11/02/2017 19:06

CAGLIARI JUVENTUS CONVOCATI - Massimo Rastelli ha convocato 21 giocatori per la sfida di domani sera contro la capolista Juventus. Come annunciato già in conferenza stampa dal tecnico del Cagliari, recupera Borriello mentre nell'elenco non figura Farias. La lista completa:

portieri: Colombo, Crosta, Gabriel e Rafael;



difensori: Bruno Alves, Capuano, Isla, Miangue, Murru, Pisacane, Salamon;



centrocampisti: Barella, Dessena, Deiola, Di Gennaro, Ionita, Padoin, Tachtsidis;



attaccanti: Borriello, Ibarbo, Sau.

G.M.