Cagliari-Juventus, Rastelli: "Ringrazio Borriello per il paragone con Allegri"

11/02/2017 18:52

CAGLIARI JUVENTUS RASTELLI - Il Cagliari riceve domani sera la visita della capolista Juventus. Massimo Rastelli carica tutto l'ambiente in vista della proibitiva, sulla carta, sfida contro l'undici di Allegri: "Mi aspetto di fare risultato. Lo stadio sarà pieno, avremo dalla nostra la spinta dei nostri tifosi. Ci siamo meritati il rispetto delle avversarie, grazie anche alle prestazioni fatte in casa - ha dichiarato l'allenatore dei sardi in conferenza stampa - La ricetta è semplice: giocare da squadra dal primo all'ultimo minuto, solo così possiamo toglierci soddisfazioni. Quelli della Juventus sono giocatori che abbinano qualità e potenza, i loro successi non sono casuali.



BORRIELLO - "Il nostro obiettivo è la salvezza e domani ci saranno in palio nuovi punti, non deve cambiare nulla per noi. La presenza di Gigi Riva ci darà una carica in più. Borriello è convocato, è a disposizione. Mentre Farias rimarrà ancora a riposo. Borriello è il nostro bomber, è arrivato in doppia cifra e per noi è un giocatore importantissimo. Il paragone con Allegri? Fa piacere, visto che lo ha detto un calciatore esperto come Borriello. Sau mai a segno contro la Juve? Magari domani è la volta buona", ha concluso sorridendo Rastelli.



G.M.