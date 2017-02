Juventus-Inter, Rizzoli: "Icardi-Chiellini, vi spiego! No alla sudditanza, i nerazzurri..."

11/02/2017 18:35

JUVENTUS INTER RIZZOLI / Il caos post Juventus-Inter ancora non è arrivato alla fine: tante polemiche per le decisioni dell'arbitro Rizzoli, poi la doppia squalifica di Icardi e Perisic. Come se non bastasse anche il video diffuso da 'Inter Channel' riguardo una potenziale occasione da gol per i nerazzurri con Icardi lanciato in porta ed il gioco interrotto dal fischietto. 'Le Iene' hanno voluto intercettare l'arbitro per fare un'automoviola del caso incriminato e Rizzoli è stato al gioco, come potrete vedere voi stessi domani in prima serata su 'Italia 1'. Commentando l'azione in terza persona afferma: "La palla viene data a Chiellini, che la mette a posto con il piede e poi la passa al portiere per farla battere. A parte che la palla non è mai stata ferma quindi non si è mai ripreso il gioco correttamente, ma penso che in questo caso Rizzoli abbia considerato la battuta non corretta e quindi ha fatto riprendere da posizione idonea. Rizzoli ha fischiato un'altra volta, gliela fa di nuovo mettere nella posizione, quando poi la palla è ferma, batte la punizione. Io non valuterei Rizzoli in base a un episodio del genere".

Questa l'analisi dell'arbitro che poi aggiunge: "Devo essere un moviolista str***? Anche se lo fossi assolverei comunque Rizzoli!". Commento poi sulle parole di John Elkann e sull'abitudine a perdere dell'Inter: "Non credo che sia una questione di saper vincere o saper perdere. Credo che i nerazzurri stiano cercando di far di tutto per scontare delle giornate di squalifica ai suoi giocatori ed è comprensibile l'atteggiamento, poi dopo i modi sono criticabili come è criticabile l'operato di un arbitro. Sudditanza? Assolutamente no. Mi sembra di averlo dimostrato. Si è parlato a inizio campionato di un errore contro la Juventus che avrei fatto io quando giocava contro il Milan. In Italia tutti siamo allenatori, tutti siamo calciatori, tutti siamo arbitri. Il problema è che quando uno prende una decisione, in Italia la decisione è criticabile".

O.P.