Alaves-Barcellona, infortunio shock: Luis Enrique trema!

11/02/2017 18:14

BARCELLONA INFORTUNIO VIDAL - Tegola per il Barcellona e Luis Enrique. Brutto infortunio alla caviglia per Aleix Vidal, colpito duramente dopo un tackle con Theo Hernandez nei minuti finali del match stravinto dai blaugrana contro l'Alaves. Per il 27enne laterale spagnolo, uscito dal campo in barella, si teme l'interessamento dei legamenti o una frattura dopo il movimento innaturale della caviglia: l'ex Siviglia è stato subito trasportato in ospedale, dove i primi esami nelle prossime ore daranno un quadro più chiaro sulle sue condizioni. Se queste prime indiscrezioni venissero confermate, la stagione di Vidal sarebbe praticamente finita.

G.M.