11/02/2017 18:21

INTER EMPOLI BANEGA / Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', in questo momento la convocazione di Ever Banega in vista della partita con l'Empoli potrebbe essere a rischio. Il centrocampista dell'Inter infatti avrebbe avuto un piccolo infortunio durante la seduta odierna e per non aggravare la situazione potrebbe rimanere a riposo in questo fine settimana.

O.P.