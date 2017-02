Liga, Alaves-Barcellona 0-6: Suarez e Messi giocano a tennis

11/02/2017 18:05

LIGA ALAVES BARCELLONA - Barcellona a valanga in casa dell'Alaves, avversario dei blaugrana nella prossima finale di Coppa del Re. Risultato tennistico per l'undici di Luis Enrique, con Suarez in evidenza con una doppietta. A segno anche Neymar, Messi e Rakitic. Il Barça balza momentaneamente in vetta ai danni del Real Madrid, che ha però tre partite in meno rispetto ai rivali.

Alves-Barcellona 0-6

37', 67' Suarez; 40' Neymar; 59' Messi; 63' aut. Alexis; 65' Rakitic



CLASSIFICA: Barcellona 48***; Real Madrid 46**, Siviglia 43, Real Sociedad 41***, Atletico Madrid 39, Villarreal 35, Eibar 32, Espanyol 32***, Athletic Bilbao 32, Celta Vigo 30*, Las Palmas 28, Alaves 27***, Betis 24, Malaga 22, Valencia 20, Deportivo la Coruna 19*, Leganes 18, Sporting Gijon 13, Granada 13, Osasuna 10.

*Una partita in meno; **Due partite in meno; *** Una gara in più

G.M.