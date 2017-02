Bundesliga, Vidal e Robben fanno volare il Bayern. Tonfo Lipsia

11/02/2017 17:34

BUNDESLIGA RISULTATI BAYERN - Pomeriggio forse decisivo nella corsa per il titolo in Bundesliga. Il Lipsia viene travolto a domicilio dall'Amburgo, mentre la capolista Bayern Monaco (grazie all'uno-due nel finale di Vidal e Robben) abbatte la resistenza dell'Ingolstadt allungando a +6 il distacco in classifica. Sconfitta a sorpresa anche del Borussia Dortmund sul campo del fanalino di coda Darmstadt.

RISULTATI FINALI:

Werder Brema-Borussia Mönchengladbach 0-1

12' Hazard



Darmstadt-Borussia Dortmund 2-1

21' Boyd; 44' Guerreiro (B); 67' Colak



Ingolstadt-Bayern Monaco 0-2

90' Vidal; 91' Robben



Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 3-0

5', 63 Hernandez; 78' Volland



Lipsia-Amburgo 0-3

18' Papadopoulos; 24' Wallace; 93' Hunt



CLASSIFICA: Bayern Monaco 49*, RB Lipsia 42*, Eintracht Francoforte 35*, Borussia Dortmund 34*, Hoffenheim 34, Hertha Berlino 33, Colonia 32, Bayer Leverkusen 27*, Friburgo 26, Borussia Mönchengladbach 26*, Mainz 25*, Augsburg 24*, Schalke 04 22, Wolfsburg 19, Werder Brema 16*, Amburgo 16, Ingolstadt 15*, Darmstadt 12*.

*Una partita in più

G.M.